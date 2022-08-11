В Ливенском районе произошло ДТП с трагическим исходом

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, 11 августа примерно в 02 часа 55 минут на автодороге Ливны-Навесное водитель 1960 г.р., управляя автомобилем Шкода Октавиа, двигаясь со стороны села Навесное в направлении города Ливны, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль МАН с прицепом, которым ранее управлял водитель 1974 года рождения.

В результате столкновения пассажир а/м Шкода Октавиа, 32-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте.

Еще один пассажир — мужчина 1988 г.р. — и водитель автомобиля Шкода Октавиа получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы.