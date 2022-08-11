11 августа 2022



В Ливенском районе произошло ДТП с трагическим исходом

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, 11 августа примерно в 02 часа 55 минут на автодороге Ливны-Навесное водитель 1960 г.р., управляя автомобилем Шкода Октавиа, двигаясь со стороны села Навесное в направлении города Ливны, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль МАН с прицепом, которым ранее управлял водитель 1974 года рождения.

В результате столкновения пассажир а/м Шкода Октавиа, 32-летняя девушка, от полученных травм скончалась на месте.

Еще один пассажир — мужчина 1988 г.р. — и водитель автомобиля Шкода Октавиа получили телесные повреждения. Пострадавшие госпитализированы.

 

В Орле перед судом предстанут обвиняемые в убийствах таксистов
В Орле нетрезвый мужчина застрял между трубами отопления
С начала года орловцы более 250 раз нарушили земельное законодательство
Опубликовано 11 Авг 2022 в 13:58. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Новости

Момент падения крана на Красном мосту.



Это не просто позор...



Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2022 ООО "Агентство "Орловская среда"