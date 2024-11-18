В Ливенском районе страшный пожар унёс жизни двух человек, еще один получил травмы

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В селе Крутое Ливенского района 17 ноября 2024 года произошёл страшный пожар, который унёс жизни двоих людей. Ещё один человек получил травмы, сообщают в ГУ МЧС России по Орловской области.

Сообщение о возгорании жилого дома поступило в 20:24. Когда пожарные прибыли на место, дом уже был охвачен пламенем, а кровля обрушилась. Горела также кровля деревянной пристройки к гаражу, а из-под кровли кирпичной хозяйственной постройки шёл дым.

Пожарные сформировали звено газодымозащитников и начали тушить огонь. Во время разведки они обнаружили тела мужчины и женщины, которые не подавали признаков жизни. Личности погибших устанавливаются.

Один человек — мужчина 1996 года рождения — получил травмы и был доставлен в больницу. Жилой дом и пристройка выгорели полностью.

На месте происшествия работали сотрудники 7 пожарно-спасательной части и пожарной части № 8. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара.

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