В Ливенском районе выросли продажи муниципальной земли

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Администрация Ливенского района утвердила отчёт об исполнении бюджета за первое полугодие 2024 года. Доходы за этот период составили 464,433 миллиона рублей, что на 8,8% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 181,5 миллиона рублей — это 56,4% годового плана. По сравнению с предыдущим годом они увеличились на 49,53 миллиона рублей.

В администрации отмечают рост доходов от продажи земельных участков. На 1 июля 2024 года они составили 20,73 миллиона рублей — на 15,79 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот доходы от аренды земельных участков государственной собственности снизились на 6,5%, или на 771,3 тысячи рублей.

Дополнительные поступления принесли налог на доходы физических лиц (122,63 миллиона рублей), перевыполнение кассового плана на 27,17 миллиона рублей и увеличение поступлений от налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, на 44,8%. Продажа патентов принесла местной казне 3,18 миллиона рублей.

Подакцизные товары, производимые на территории Российской Федерации, пополнили казну на 15,39 миллиона рублей — на 4,7% больше, чем годом ранее. Снижение поступлений наблюдается по единому сельскохозяйственному налогу, государственной пошлине и прочим доходам от использования муниципального имущества. Например, плата за жильё по договорам социального найма составила 674,55 тысячи рублей — на 6,8% меньше, чем было годом ранее. Сообщает «Орел град».