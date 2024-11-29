В Ливнах из-за неисправной проводки загорелось торговое помещение

Фото: crimea.ria.ru

Ранним утром 28 ноября 2024 года, на улице Мира в городе Ливны произошло возгорание в одном из магазинов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, из здания валил дым. Пламя повредило холодильник и прилавок, а стены и потолок покрылись копотью. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электропроводки.

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