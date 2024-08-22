В Ливнах многодетные семьи получили участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на пшеничных полях

Сегодня, 22 августа 2024 года, рассказали, что Семья Башлаевых уже год пытается привлечь к ответственности местных чиновников за бездействие, в то время как на их участке продолжается уборка урожая. Об этом сообщает местная газета «Уездный город».

По информации СМИ, семья Башлаевых ждала положенный участок 10 лет. Наконец, в прошлом году администрация провела жеребьёвку и выделила им место под строительство. Но радость была недолгой: оказалось, что участок находится в чистом поле без коммуникаций и дорог.

Обеспечить участки всем необходимым должны были местные чиновники за счёт областной администрации. Однако они не спешили выполнять свои обязанности. Даже после вмешательства прокуратуры и судебного решения о незаконности бездействия, администрация решила судиться дальше.

Суд обязал администрацию провести работу в течение трёх лет. Вместо того чтобы заняться делом, чиновники начали судебные тяжбы, чтобы отсрочить решение суда. Они считают, что нужно внести средства в бюджет, заказать проектно-сметную документацию, провести экспертизу и найти подрядчика. Почему нельзя было сделать это раньше или одновременно с выдачей участков? Вопрос остаётся открытым.

Ситуация усугубляется тем, что на участках сейчас идёт уборочная кампания. Как чиновники смогли отдать землю под сельхозработы — неизвестно. Это предстоит выяснить прокуратуре.