В Ливнах откроется «Молодёжный центр города Ливны» — площадка для всех форм молодёжной политики

Фото: Сетевое издание УЕЗДНЫЙ ГОРОД Ливны

Как стало известно 10 июля 2024 года, в следующем году в Ливнах откроется новое учреждение для молодёжи — «Молодёжный центр города Ливны». Помещение под проект предоставлено на улице Карла Маркса, напротив медицинского училища.

Инициатива получила зелёный свет после того, как Ливны и Кромы, представляющие Орловскую область, одержали победу в конкурсе программ комплексного развития «Регион для молодых» от Федерального агентства по делам молодёжи.

Молодёжный центр станет домом для различных общественных организаций.