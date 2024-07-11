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В Ливнах откроется «Молодёжный центр города Ливны» — площадка для всех форм молодёжной политики

Светлана Соколова
11 июля 2024
Фото: Сетевое издание УЕЗДНЫЙ ГОРОД Ливны

Как стало известно 10 июля 2024 года, в следующем году в Ливнах откроется новое учреждение для молодёжи — «Молодёжный центр города Ливны». Помещение под проект предоставлено на улице Карла Маркса, напротив медицинского училища.

Инициатива получила зелёный свет после того, как Ливны и Кромы, представляющие Орловскую область, одержали победу в конкурсе программ комплексного развития «Регион для молодых» от Федерального агентства по делам молодёжи. 

Молодёжный центр станет домом для различных общественных организаций.

-В нём могут проводиться выставки, заседания, круглые столы. Это будет площадка для всех форм молодёжной политики,

рассказал Начальник управления по делам молодёжи и спорта Максим Анисимов.

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