В Ливнах перевозчикам выделят 4 миллиона рублей

Фото: ИА “Орелград”

В городе Ливны объявили о проведении конкурса на предоставление субсидий пассажирским перевозчикам. Субсидии предназначены для возмещения части затрат, понесённых в июле, августе, сентябре и октябре 2024 года.

Соискатели могут подать заявки до 23 августа 2024 года в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ливны. Общий объём распределяемой субсидии составит 4 миллиона рублей. Средства будут выделены из муниципального бюджета. Соответствующее решение приняли депутаты Ливенского горсовета по инициативе мэрии.

Итоги конкурсного отбора будут ежемесячно публиковаться на сайте администрации. Право на получение субсидии имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление пассажирских перевозок. Цель данной меры поддержки — обеспечение бесперебойного функционирования общественного транспорта на муниципальных маршрутах города Ливны.

Субсидия предоставляется для компенсации документально подтверждённых расходов на горюче-смазочные материалы и автозапчасти, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, заработную плату работников перевозчика. Обязательное условие для получения субсидии — наличие действующего муниципального контракта на осуществление регулярных перевозок пассажиров. Также перевозчикам запрещено использовать субсидию для покупки иностранной валюты, сообщает «Орелград«.