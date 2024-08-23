В Ливнах появился новый аттракцион стоимостью 2 миллиона рублей

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Как стало известно 23 августа 2024 года в Ливнах установили всесезонный аттракцион «Карусель Тюбинг». Приёмку нового оборудования осуществила общественная комиссия по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила администрация райцентра. Аттракцион был приобретён в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Подрядчиком выступила компания «Развитие».

«Аттракцион приобретён и установлен в рамках третьего этапа благоустройства парка Машиностроителей, — уточнили в администрации города Ливны. — Подрядная организация ООО „Развитие“ осуществила поставку и установку аттракциона. Срок гарантии качества товара — один год. После определения обслуживающей организации и осуществления передачи для дальнейшего обслуживания будет произведён запуск карусели».

Тем временем администрация Мценского района сообщила о завершении благоустройства спортивной площадки в деревне Первый Воин. Работы также выполняются в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Жильё и городская среда». Стоимость муниципального контракта составила 1,22 миллиона рублей.

На объекте уложено асфальтовое покрытие, установлено спортивно-игровое оборудование, лавочки и урны. По словам главы Воинского сельского поселения Анны Родионовой, на следующей неделе подрядная организация планирует завершить работы — будет уложено резиновое покрытие.

Это уже не первый подобный объект, который благоустраивается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» на территории Мценского района. Ранее в текущем году были благоустроены две дворовых территории в селе Отрадинское и деревне Брагино. Кроме того, в Отрадинском смонтировали концертную сцену, сообщает «Орелград».