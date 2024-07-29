В Ливнах приняли дополнительные меры поддержки для детей участников СВО: список льгот

В конце июля 2024 года на сайте администрации Ливен опубликовано постановление, которое предусматривает дополнительные меры социальной поддержки для детей граждан России, призванных на военную службу по мобилизации, проходящих службу по контракту, а также детей сотрудников ОВД и лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, участвующих в СВО.

Предоставляемые льготы включают

преимущественное право на зачисление в муниципальные дошкольные образовательные организации, общеобразовательные организации и организации дополнительного образования в Ливнах;

преимущественное право на перевод в наиболее близкие к месту жительства образовательные организации, которые реализуют программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;

преимущественное право на предоставление услуг муниципальными учреждениями культуры в Ливнах;

преимущественное право на зачисление в лагеря с дневным пребыванием, которые открывают на базе муниципальных образовательных организаций в Ливнах;

бесплатное посещение занятий по дополнительным общеобразовательным программам в ливенских организациях.

Эти меры поддержки распространяются также на детей военнослужащих, погибших в ходе СВО, или умерших от увечья или заболевания, которое получили при выполнении задач в ходе СВО.