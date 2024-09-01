Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В субботу, 31 августа 2024 года, в Ливнах произошло ДТП с участием легкового автомобиля и велосипеда.

На улице Пушкина в Ливнах случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

По предварительным данным, авария произошла утром 31 августа 2024 года. Легковой автомобиль столкнулся с велосипедом. В результате ДТП один человек получил травмы, ему потребовалась медицинская помощь.

Ранее мы писали, что в Орле произошло трагическое происшествие: пожилая женщина погибла под колёсами «Газели». По предварительным данным, как сообщают «Вести-Орёл», инцидент случился сегодня, 30 августа 2024 года, в дневное время на улице Раздольной.