В Ливнах с 1 января подорожает проезд в общественном транспорте: новые тарифы

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В городе Ливны, как и в Орле, ожидается повышение цен на общественный транспорт. С 1 января 2025 года стоимость проезда по муниципальным маршрутам увеличится с 27 до 31 рубля. Это решение было принято большинством голосов на заседании городского совета.

Стоит отметить, что ранее аналогичное решение было принято и в Орле, где тарифы выросли на 4 рубля: до 29 рублей при оплате картой и до 32 рублей при расчете наличными. В этом случае подорожание составило 16%, что превышает уровень инфляции, пишет orelgrad.ru.

Кроме того, на заседании горсовета Ливен были обсуждены и другие важные вопросы, в том числе утверждение бюджета города на следующий год в окончательной версии.

Ранее мы писали, что в Орле водитель маршрутки несколько раз оплатил проезд потерянной пассажиркой картой: возбуждено уголовное дело.