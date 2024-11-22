В Лондоне состоялась встреча двух удивительных людей: самая высокая и самая низкая женщины в мире, фото

Фото: rg.ru

В Лондоне состоялась необычная встреча, организованная представителями Книги рекордов Гиннесса. За чашкой чая собрались две удивительные женщины: Румейса Гелги, признанная самой высокой в мире, и Джоти Амге, самая низкая среди женщин. Об этом сообщили на сайте Guinness World Records 20 ноября 2024 года.

Румейса, чей рост составляет впечатляющие 215,16 см, передвигается на ходунках или инвалидном кресле из-за физиологических особенностей, связанных с редким генетическим заболеванием — синдромом Уивера. Несмотря на это, она пользуется большой популярностью в интернете и ведёт активный образ жизни.

Джоти, ростом всего 62,8 см, похожа на ребёнка. Она родилась в Индии и живёт с ахондроплазией — нарушением развития костей. Джоти пробует себя в актёрском мастерстве, сыграв в «Американской истории ужасов: Шоy уродов», и участвует в различных шоу как в Индии, так и за её пределами.

Встреча двух женщин прошла в тёплой и дружеской атмосфере. «Ты такая красивая!» — не скрывала эмоций Румейса при виде Джоти. Хотя из-за разницы в росте им иногда было сложно смотреть друг другу в глаза, они отлично провели время вместе.

Представители Книги рекордов Гиннесса прокомментировали событие, отметив, что всё прошло наилучшим образом. Они подчеркнули, что обе женщины с нетерпением ждали этой встречи и получили насладились общением за чашкой чая и вкусной выпечкой.

Фото: Guinness World Records

Фото: Guinness World Records

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