В Магаданской области женщина не смогла выбраться из автомобиля и замерзла насмерть

Фото: СУ СК России по Магаданской области

На дороге, ведущей в посёлок Сплавная Магаданской области, был найден автомобиль, внутри которого покоила мёртвая женщина и мужчина, погружённый в бездну бессознательности, сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета РФ по региону. Предполагается, что местная жительница стала жертвой лютых холодов.

15 декабря, около 3,5 километра от поворота с шоссе к посёлку, в закрытой легковушке находились мёртвая женщина 1995 года рождения и мужчина 1985 года рождения, лишённый сознания. Последнего, с заметными признаками обморожения, незамедлительно доставили в больницу.

На место происшествия прибыли оперативные сотрудники, в числе которых был старший следователь Хасының межрайонного следственного отдела. Они провели осмотр, подтверждая, что обстоятельства смерти женщины не свидетельствуют о криминальном характере. Точная причина её гибели будет установлена после судебно-медицинской экспертизы, сообщает «Инфо24».