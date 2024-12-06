В Магнитогорске поймали серийного маньяка, который жестоко насиловал и грабил женщин из-за ссор с женой

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В Магнитогорске произошло задержание серийного маньяка, который на протяжении нескольких лет совершал преступления сексуального характера. Преступник орудовал с 2016 по 2018 год, и его жертвами стали семь женщин.

Маньяк действовал рано утром: он поджидал своих жертв на лестничной клетке, нападал на них в момент выхода из квартиры, связывал и жестоко насиловал. После этого он забирал ценности и продавал их через знакомого, пишет Mash.

Преступник всегда был осторожен и использовал балаклаву, что затрудняло его идентификацию. Однако через два года после начала серии преступлений весь город знал о насильнике, и он решил залечь на дно. У полиции были лишь фоторобот и хромота в качестве приметы, а также образцы ДНК, которые сравнивали с другими образцами все последние годы.

Недавно сотрудники МВД и СКР по Челябинской области смогли установить личность преступника благодаря ДНК, которая осталась в базе после его нападения на девушку в 1991 году. Оказалось, что маньяк — это местный бизнесмен Александр Егоров. На преступления он пошёл из-за злобы на жену, с которой долго ссорился и в итоге развёлся.

— Мотив был — завладеть деньгами. И из-за развода с женой была ненависть к женскому полу. Поэтому совершал половые действия, — сказал маньяк на допросе.

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