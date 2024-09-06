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В Мценске отменили плату за детсад для курян

Лилия Липчанская
06 сентября 2024
Фото: izhlife.ru

Администрация Мценска внесла изменения в постановление о льготах на оплату детских садов, действующее с 2021 года. С учетом текущих обстоятельств были сделаны необходимые поправки. В результате атаки ВСУ на приграничные районы Курской области многие жители этого региона временно переехали в Орловскую область и нуждаются в поддержке.

В связи с этими обстоятельствами местные власти ввели новую меру социальной поддержки для граждан, которые были вынуждены покинуть свои территории, где действуют повышенные уровни реагирования. Курская область подпадает под это определение, а аналогичная ситуация наблюдается и в Брянской и Белгородской областях.

Теперь жители, вынужденные покинуть свои дома, освобождаются на 100% от платы за услуги дошкольного образования. Полное освобождение от платы также касается мобилизованных, контрактников, добровольцев и сотрудников органов внутренних дел и Росгвардии, участвующих в специальной военной операции (СВО).

По условиям документа, освобождение действует на период участия в СВО. В случае гибели упомянутых граждан в ходе выполнения задач, или в случае их смерти позднее из-за ранения или болезни, меры поддержки будут продолжать действовать на весь срок получения услуг в дошкольных учреждениях Мценска. Это значит, что семьи погибших участников СВО не будут платить за детский сад. Тот же принцип распространяется на участников, признанных судом умершими или безвестно отсутствующими, сообщает «Орелград».

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