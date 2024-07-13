В Мценске отремонтируют мост через суходол автомобильной дороги

Сегодня, 12 июля 2024 года, стало известно, что в Мценске Орловской области отремонтируют мост через суходол автомобильной дороги общего пользования по улице Андрея Ревана.

На сайте Госзакупок появилась информация о проведении электронного аукциона. Начальная стоимость работ составляет более 19,4 миллиона рублей. Заявки принимаются до 19 июля.

После подписания контракта работы должны быть завершены до 1 октября 2024 года. На различные виды работ установлена гарантия от одного года до восьми лет. Об этом сообщили Вести Орел.