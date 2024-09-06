В Мценске планируют строить девятиэтажные дома

В четверг, 5 сентября 2024 года, стало известно, что в микрорайоне «В» города Мценска планируют построить два многоэтажных жилых дома. Об этом сообщает канал «Первый Областной», ссылаясь на главу города Николая Кочетаева. В настоящее время идёт процесс проектирования. Всего на земельном участке можно разместить четыре дома.

По итогам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка победителем стало ООО «Вертекс». Генеральным директором и одним из учредителей компании является Александр Сергеевич Пушкин. По данным kartoteka.ru, компаньоном Пушкина в компании является Виктор Григорьевич Толкачёв. Компания была зарегистрирована за десять дней до проведения аукциона, сообщает «Орелград».

Общая площадь земельного участка составляет 12 116 кв. м. Разрешённое использование — многоэтажная жилая застройка (высотная застройка). Начальная цена лота составляла 1,29 млн рублей, итоговая — 1,33 млн рублей. В торгах участвовали два физических лица.

Срок договора аренды — 7 лет 4 месяца. Предельное количество этажей многоквартирного дома — девять. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет 40%.

Согласно инвестиционному паспорту Мценска за 2022 год, земельный участок отмечен как инвестиционная площадка. Для реализации проекта необходимо построить трансформаторную подстанцию, проложить три ветки подземного кабеля 10 кВт — 350 м, построить новую ЦТП и переложить теплотрассу 1,5 км с диаметра 325 мм на 426 мм, а также установить индивидуальную крышную котельную. Полигон ТБО находится на расстоянии около 7,1 километра.

Рядом уже выделены ещё два участка под многоквартирные дома площадью 7 363 кв. м (57:27:0020701:2446) и 19 600 кв. м (57:27:0020701:1845).

Александр Сергеевич Пушкин также является руководителем и учредителем ООО «АСП-СТРОЙ». Ранее он был директором ООО «Биплан Калуга», имел долю в ликвидируемом ООО «МЕРА», а также был в числе учредителей исключённого из ЕГРЮЛ ООО «Русский лес». Кроме того, у него была доля в ООО «Элит Декор», которое было ликвидировано по решению основателей.

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