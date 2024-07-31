В Мценске произошло ДТП: пострадали две девушки

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области



Во вторник, 30 июля 2024 года, по информации от орловской Госавтоинспекции, в Мценске произошло ДТП с участием двух автомобилей.

Водитель автомобиля «Хендэ», мужчина 22 лет, выезжал на дорогу с прилегающей территории в районе дома №3 по улице Автомагистраль около десяти часов утра. В этот момент он столкнулся с автомобилем «Ваз 21061», за рулём которого находился 43-летний водитель.

В результате аварии пострадали две 19-летние девушки, пассажирки автомобиля «ВАЗ 21061». После осмотра медиками они были отправлены на домашнее лечение.

Всего за прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали два человека.