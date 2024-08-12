В Мценске раскрыта кража двух велосипедов

Жительница Мценска обратилась в местное отделение полиции с заявлением о краже двух велосипедов. Она сообщила, что накануне оставила их в подъезде, пристегнув их специальным тросиком. Однако утром обнаружила пропажу. Об этом сообщил Московский комсомолец 11 августа 2024 года.

Сотрудники следственного подразделения оперативно возбудили уголовное дело. Оперативники начали поиски похищенного имущества.

Вскоре один из велосипедов был обнаружен под городским мостом, спрятанным в кустах. В ходе расследования полицейские установили подозреваемого — молодого человека 2002 года рождения. На допросе он признался в совершении преступления. При обыске его квартиры сотрудники полиции обнаружили второй велосипед, который также принадлежал потерпевшей.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.