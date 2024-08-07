В Мценском районе Орловской области проведут масштабный ремонт дорог

Администрация Мценского района Орловской области планирует провести масштабные работы по ремонту местных дорог. Об этом стало известно из информации, опубликованной на портале Госзакупок.

12 тендеров, связанных с ремонтом проездов и дорог в Мценском районе, были завершены 5 августа 2024 года. Все они проводились отделом дорожного хозяйства и транспорта местной администрации.

Согласно документам, обновление дорожного полотна будет проводиться в деревнях Болотово, Чупахино, Волково, Лыково-Бухово, Кузнецовка, Первый Воин, Аниканово и других населённых пунктах.

Стоимость контрактов варьируется от 280 тысяч до 1,7 миллиона рублей в зависимости от протяжённости ремонтируемого участка.

На данный момент подрядчики для всех объектов уже определены, но их названия пока не разглашаются. Интересно отметить, что на все контракты, кроме одного, была подана только одна заявка, которая в итоге и выиграла тендер, сообщает «Орелтаймс».