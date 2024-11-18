В Мексике объявили победительницу 73-го конкурса «Мисс Вселенная»

Фото: dzen.ru

В Мексике, в середине ноября 2024 года, прошёл конкурс «Мисс Вселенная», в котором приняли участие более 120 девушек. После нескольких этапов отбора и дефиле в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, осталось только 12 участниц.

Победительницей конкурса стала 21-летняя датчанка Виктория Кьер Тейлвиг. Она занимается танцами, является чемпионкой Европы и мира, а также активно участвует в бизнесе в сфере красоты. Кроме того, она выступает за охрану психического здоровья и защиту животных. Это первая победа Дании в истории конкурса, пишет газета.ru.

Во время финала финалисткам задавали вопросы на разные темы. Когда Викторию спросили, как бы она жила по-другому, если бы её никто не судил, она ответила: «Я живу каждым днём и ничего бы не стала менять». Её спросили также, что бы она сказала зрителям. Тейлвиг призвала их «продолжать бороться независимо от того, откуда вы родом». Она добавила: «Я стою здесь сегодня, потому что хочу перемен, хочу сотворить историю, и именно это я делаю сегодня вечером».

Среди финалисток была и 18-летняя россиянка Валентина Алексеева, которая вошла в топ-12. Вице-мисс стали Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Белтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы.

Ранее мы писали, что представительница России прошла в финал конкурса «Мисс Вселенная», который проходит в Мексике.