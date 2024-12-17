В месте, где нашли тело Яниса Тиммы, бывшего супруга Анны Седоковой найдены веревка и телефон спортсмена с номером певицы и просьбой позвонить ей

Фото: SHOT

Сегодня утром, 17 декабря 2024 года Орловская среда сообщала о самоубийстве бывшего супруга популярной певицы Анны Седоковой. По дополнительной информации, в том самом месте, где было обнаружено тело баскетболиста Яниса Тиммы, — между первым и вторым этажами жилого дома — были найдены верёвка, картонный стаканчик из «Азбуки вкуса» и телефон спортсмена. На экране телефона был номер певицы и просьба перезвонить ей.

В номере Яниса Тиммы была найдена бутылка водки. Предположительно, он разбавлял её ягодным соком и пил из картонного стаканчика, который обнаружили рядом с телом.

За некоторое время до своей смерти баскетболист оставил запись под постом своей бывшей жены, указав даты 02.07.92 — 16.12.24. Это вызвало у многих предположение о том, что он предсказал свою смерть. Остановка сердца на фоне асфиксии произошла в 00:15 17 декабря, пишет SHOT.

Ранее, в 2020 году, Анна Седокова опубликовала совместное фото с Янисом и подписала его словами: «Вместе до конца что бы не случилось».

Ранее мы писали, что в центре Москвы найден мертвым бывший супруг певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма: подробности.