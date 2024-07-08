В Минтруде РФ озвучили размер ежемесячного единого пособия на детей в Орловской области

Глава Минтруда Антон Котяков назвал размер ежемесячного единого пособия на детей от рождения до 17 лет в России, в том числе и в Орловской области в 2024 году. В среднем по стране размер ежемесячного пособия составляет около 15 тысяч рублей. Ежегодно на эти выплаты выделяется 1,7 трлн рублей, пишут «РИА Новости».

— То есть, достаточно значимая мера поддержки, которая позволяет сегодня выравнивать ситуацию в семьях, — глава Минтруда Антон Котяков.

Ранее в мае чиновник сообщил, что единое пособие помогло снизить показатель бедности в России до 8,5%. К 2036 году его планируется снизить до 5%.