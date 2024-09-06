В Москве, на Болотной площади, прошёл модный показ отечественных брендов одежды, видео

В среду, 4 сентября 2024 года, на Болотной площади прошёл модный показ отечественных брендов одежды. Он стал ярким событием, которое привлекло внимание всех любителей моды. Шоу открылось с эффектной проходки по подиуму, где были представлены разнообразные коллекции от более чем 30 российских брендов. Видео можно посмотреть по ссылке.

В этот вечер зрители смогли увидеть множество интересных и стильных образов. Преобладали анималистичные принты, вещи из прозрачных тканей, кружево и оверсайз. Всё было выполнено в оттенках красного, бургунди, серого, кэмела и пастельных тонах. Мероприятие было организовано Яндекс Маркетом совместно с креативной командой из индустрии моды, сообщил Mash.

Вход на показ был свободным, что позволило всем желающим насладиться этим модным событием. Его посмотрели больше 2000 зрителей. А после пошли по домам модной походкой. После показа зрители отправились домой, вдохновлённые новыми идеями для своего гардероба. Показ стал настоящим праздником моды, который оставил яркие впечатления у всех его участников.

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