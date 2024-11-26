В Москве охранник пивбара отправил посетителя в глубокую кому за курение в неположенном месте: видео

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Сегодня, 26 ноября 2024 года, стало известно, что в одном из московских пивных ресторанов, расположенном на улице Народного Ополчения в Москве, произошло страшное происшествие. В заведении под названием «Пивко», в районе Хорошёво-Мнёвники, охранник вступил в конфликт с посетителем, который закончился для последнего глубокой комой. Смотрите видео по ссылке.

Всё началось с того, что мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил закурить возле лестницы, где стояла новогодняя ёлка. Охранник сделал ему замечание, однако в ответ получил реплику. Сотрудник охранного предприятия не сдержался и ударил мужчину, после чего тот упал и ударился головой об пол, пишет Mash.

Сейчас пострадавший находится в реанимации в состоянии глубокой комы. 40-летний охранник был задержан, и против него было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Дело находится на контроле прокуратуры Москвы.

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