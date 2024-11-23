В Москве погиб двухлетний ребёнок:он случайно выпил бутират из бутылки взрослых

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В Москве двухлетний малыш случайно выпил бутират из бутылки взрослых. Ребёнок умер через несколько часов

Как стало известно SHOT, трагедия произошла сегодня ночью в доме на Волгоградском проспекте. Накануне вечером 38-летняя Юлия пошла гулять с сыном, встретилась с друзьями. Пока компания тусовалась, кто-то из знакомых мамаши дал ребёнку глотнуть из бутылки. Когда женщина вернулась домой, услышала хрипы сына: мальчик задыхался. Она в панике побежала к соседке, которая вызвала скорую. Медики делали всё, чтобы спасти кроху, но он скончался. По стечению обстоятельств именно сегодня ему исполнилось 2 года. Предварительно, ребёнок отравился наркотиками.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются, дело на контроле столичной прокуратуры и СК. Известно, что у Юлии ещё трое детей, все они от разных мужей. В начале ноября семью поставили на учёт.