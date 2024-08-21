В Москве водитель такси принял роды у пассажирки, пока они стояли на светофоре: видео

В Москве произошло необычное событие — в машине такси появился на свет новый человек. Водитель Толиб Набиев из Таджикистана, работающий в сервисе Яндекс Go, приехал на заказ к метро «Сходненская». В такси села женщина с мужем: она расположилась на заднем сиденье, а супруг сел впереди.

Однако за несколько сотен метров до роддома женщина сообщила, что у неё начинаются роды. Толиб не растерялся и помог пассажирке вместе с её мужем принять роды прямо в машине, пока они стояли на светофоре. После этого он сразу же отвёз новорождённого малыша и его родителей в роддом, где вызвал врачей.

По словам водителя, всё прошло спокойно, но новоиспечённый отец был шокирован произошедшим. У него дрожали руки, и он даже выронил кошелёк с деньгами. Таксист поздравил мужчину с рождением сына и поехал на автомойку.

Видео: SHOT

Толиб надеется, что этот случай станет примером для других водителей, которые могут оказаться в подобной ситуации.