В небе над орловщиной появятся беспилотники: они будут охранять лес от пожаров

До конца 2024 года в арсенале лесного хозяйства Орловской области появится новое высокотехнологичное оборудование — три беспилотных авиационных системы (БАС). Эти современные устройства помогут обеспечить более эффективную охрану лесов от пожаров и нарушений законодательства.

Пресс-служба правительства региона сообщает, что новые БАС будут оснащены камерой видимого спектра и тепловизирной камерой. Они смогут подниматься на высоту до 4 км и проводить в воздухе до 40 минут, после чего возвращаться в точку взлёта. Это позволит оперативно получать информацию о состоянии лесов и своевременно реагировать на возможные угрозы. Кроме того, системы можно использовать и ночью, что расширяет их возможности.

Стоит отметить, что в 2019 году для нужд региона уже были приобретены четыре квадрокоптера. Эти меры направлены на повышение эффективности охраны лесов и мониторинга пожароопасной ситуации. С появлением новых БАС уровень защиты лесных ресурсов Орловской области станет ещё выше.