В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке: 11 человек погибло, видео

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Сегодня, 20 декабря 2024 года, стало известно, что в немецком городе Магдебург автомобиль въехал в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку. По предварительным данным, водителя задержали сразу после происшествия. Сейчас устанавливается его личность. Смотрите видео по ссылке.

По информации издания T-Online, количество погибших увеличилось до 11 человек, а число пострадавших достигло 60, пишет t.me/ostorozhno_novosti.

Ранее мы писали, что на трассе в Орловской области пенсионерку переехали сразу два автомобиля: пожилая женщина скончалась.