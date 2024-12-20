В немецком Магдебурге автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке: более 11 погибших и 60 пострадавших, видео

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Шокирующий случай произошёл в конце декабря 2024 года на одной из главных площадей города, где в это время проходила традиционная рождественская ярмарка. Автомобиль въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге. Смотрите видео по ссылке.

По предварительной информации, есть погибшие и пострадавшие. Точное количество жертв уточняется. Известно, что погибших не менее 11, а число пострадавших может достигать 60 человек. Водитель был задержан на месте происшествия. Его личность устанавливается правоохранительными органами.

Ранее мы писали, про жуткие последствия массированного ракетного обстрела Рыльска в Курской области: 6 человек погибли, включая ребенка.