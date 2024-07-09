В нескольких районах Орловской области объявлен четвертый уровень пожаропасности: запрещается посещать леса и разжигать огонь

Сегодня, 9 июля 2024 года, стало известно, что на территории Ливенского района и прилегающих к нему Ливен и Верховского районов объявлен четвертый уровень пожарной опасности. Об этом информирует пресс-служба регионального МЧС.

В связи с этим, жителям запрещается посещать леса, а также въезжать в них на автомобилях.

Также строго запрещено разжигание огня в лесу, поскольку даже небольшое количество искр может спровоцировать крупные лесные пожары.

В остальной части региона зафиксирован третий уровень пожарной опасности. Это подразумевает среднюю вероятность возникновения пожаров.