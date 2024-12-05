В Нижегородской области неизвестный убил 78-летнего инвалида и отрезал голову соцработнику: полиция ищет маньяка, видео

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В среду, 4 декабря 2024 года, в Сарове, Нижегородской области, произошла ужасная трагедия. Неизвестный мужчина жестоко убил и расчленил 77-летнюю социальную работницу и ее 78-летнего подопечного-инвалида. Очевидцы утверждают, что неизвестный мужчина прокрался за соцработницей в квартиру к пожилому инвалиду на проспекте Ленина, где он обоих убил, а сотруднице отрезал голову. Смотрите видео по ссылке.

Сейчас полиция ищет маньяка, который совершил это ужасное преступление. На месте происшествия работают экстренные службы, и они собирают доказательства для уголовного дела, возбужденного по статье «Убийство двух или более лиц», пишет SHOT.

По неподтвержденной информации, мужчина с ножом угрожал подростку на улице Зернова. Полиция пока не может подтвердить, связан ли этот случай с убийством соцработницы и ее подопечного.

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