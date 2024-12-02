В Нижнем Новгороде на площадке детского садика погиб трёхлетний ребёнок: подробности ужасной трагедии

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Сегодня, 2 декабря 2024 года, стало известно, что в одном из детских садов Нижнего Новгорода, во время прогулки на детской площадке, погиб трёхлетний ребёнок. По предварительной информации, предоставленной прокуратурой региона, малыш вышел на прогулку вместе с остальными детьми. Он играл на площадке, но зацепился одеждой за горку и не смог освободиться. К сожалению, прибывшие медики не смогли спасти мальчика.

Первыми произошедшее заметили другие дети и позвали на помощь взрослых, но было уже поздно. Сейчас сотрудники прокуратуры пытаются выяснить все детали случившегося.

-При наличии оснований приняты меры реагирования, – сообщается в публикации.

Следственный комитет также обратил внимание на этот случай и возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет газета.ru.

-В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям (бездействию) сотрудников дошкольного образовательного учреждения, – поделились в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Красноярском крае вынесли приговор воспитательнице за гибель трехлетнего мальчика в детском садике.