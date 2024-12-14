В ночной атаке на Орловскую область уничтожены 11 беспилотников и произошел пожар на нефтебазе

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В результате ночного налета 14 декабря 2024 года над Орловской областью силами ПВО были уничтожены 11 беспилотников киевского режима. Это стало итогом массированной атаки на регион. Также в районе поселка Стальной Конь произошел пожар на нефтебазе. Об этом сообщил губернатор Клычков в утреннем отчете.

-На поврежденном объекте топливной инфраструктуры возгорание локализовано, оперативные службы ведут дополнительные работы по полному устранению последствий. К счастью, пострадавших от сегодняшней атаки нет, — сообщил глава региона.

Он также напомнил о недопустимости распространения фото- и видеоматериалов с мест происшествий.

Ранее мы писали, что в сети постят видео с моментом прилета БПЛА на нефтебазу в Орле: кадры бушующего пожара пока не комментируют официальные власти.