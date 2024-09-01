В новом учебном году в школах Орловской области появятся ещё 8 земских учителей

С 1 января 2020 года успешно реализуется программа «Земский учитель» в Орловской области (с 2022 года — в рамках федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование»).

В 2024 году к работе в сельских школах приступили 8 педагогов по различным предметам: математика, информатика и ИКТ, начальные классы, химия, физика, иностранный язык и физическая культура (2 учителя). Из них 4 специалиста — молодые педагоги.

Таким образом, в новом учебном году общее количество земских учителей в школах региона достигнет 55 человек, сообщает «Орел-Регион».