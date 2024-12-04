В Новосибирске осудили женщину, которая жестоко избивала свою маленькую дочку и после её смерти закопала тело в огороде

Фото: shtampik.com

Сегодня, 4 декабря 2024 года, стало известно, что в Новосибирске вынесли приговор женщине, которая жестоко обращалась со своей полуторагодовалой дочерью и после её смерти захоронила тело в огороде. Суд признал её виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Задержание женщины состоялось в январе 2024 года. По данным СМИ, мать, систематически истязавшая свою дочь, приняла решение закопать её тело самостоятельно, не обращаясь в медицинские учреждения.

-В Новосибирске за совершение преступлений в отношении своего ребенка вынесен приговор женщине. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в период с июня по август 2021 года осужденная регулярно наносила побои своей дочери за малейшие провинности, причиняя ей физические и эмоциональные страдания. В августе 2021 года девочка скончалась, и мать, не желая обращаться за помощью, решила похоронить её в своем огороде.

Ранее мы писали, что в Нижнем Новгороде на площадке детского садика погиб трёхлетний ребёнок: подробности ужасной трагедии.