В ОГУ прошли учения, в ходе которых освободили заложников

Оперативным штабом в Орловской области 15 июля проведено командно-штабное антитеррористическое учение «Экран-ОГУ-захват» по пресечению террористического акта на объекте высшего образования.

В учении приняли участие представители УФСБ, УМВД, СУ СК, ГУ МЧС, УФСИН, УФСВНГ России по Орловской области, ЦССИ ФСО России

в Орловской области, ФГКОУ ВПО «Орловский юридический институт

МВД России имени В.В. Лукьянова», ЛО МВД России на ст. Орёл УТ по ЦФО МВД России, войсковой части 03013, Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В соответствии с замыслом учения условные террористы проникли в здание Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева и захватили пятерых заложников. Лицами, осуществляющими террористическую деятельность, являлись студенты вуза. Оперативный штаб принял решение о привлечении к переговорам их родителей, что позволило минимизировать жертвы среди гражданского населения и склонить преступников к сдаче правоохранительным органам.

В ходе учения отработаны практические мероприятия по оцеплению объекта террористического посягательства, спасению заблокированных в результате пожара граждан и оказанию им первой помощи.

Результаты учения показали готовность сил и средств оперативного штаба в Орловской области к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий.

По информации аппарата оперативного штаба в Орловской области