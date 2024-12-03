В Орле 15 декабря начнут работу сразу 14 ёлочных базаров: адреса

Уже 15 декабря 2024 года жители Орла смогут приобрести главный символ Нового года. В этот день в городе начнут работу сразу 14 ёлочных базаров, где можно будет купить хвойные деревья и лапник.
В администрации города подвели итоги аукциона на право размещения торговых точек по продаже новогодних красавиц, пишет орелtimes. Пресс-служба мэрии сообщила, что ёлки поступят в продажу уже совсем скоро.
Адреса ёлочных базаров:
- Заводской район:
- Комсомольская площадь (около дома №77);
- улица Комсомольская (около домов №№ 356, 384);
- улица Саханская (около дома №2).
- Советский район:
- улица 8 Марта (около дома №19);
- улица Октябрьская (около домов №№ 120 и 60);
- площадь им. маршала Г. К. Жукова.
- Железнодорожный район:
- переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
- улица Пушкина (около дома №20);
- улица 5-е Августа (около дома №19).
- Северный район:
- улица Металлургов (около памятника «Алёша»).
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