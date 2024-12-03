В Орле 15 декабря начнут работу сразу 14 ёлочных базаров: адреса

Фото: rbc.ru

Уже 15 декабря 2024 года жители Орла смогут приобрести главный символ Нового года. В этот день в городе начнут работу сразу 14 ёлочных базаров, где можно будет купить хвойные деревья и лапник.

В администрации города подвели итоги аукциона на право размещения торговых точек по продаже новогодних красавиц, пишет орелtimes. Пресс-служба мэрии сообщила, что ёлки поступят в продажу уже совсем скоро.

Адреса ёлочных базаров:

Заводской район: Комсомольская площадь (около дома №77); улица Комсомольская (около домов №№ 356, 384); улица Саханская (около дома №2).

Советский район: улица 8 Марта (около дома №19); улица Октябрьская (около домов №№ 120 и 60); площадь им. маршала Г. К. Жукова.

Железнодорожный район: переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»); улица Пушкина (около дома №20); улица 5-е Августа (около дома №19).

Северный район: улица Металлургов (около памятника «Алёша»).



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