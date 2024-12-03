Орловская среда - региональный сайт Орловской области

В Орле 15 декабря начнут работу сразу 14 ёлочных базаров: адреса

Светлана Соколова
03 декабря 2024
Фото: rbc.ru

Уже 15 декабря 2024 года жители Орла смогут приобрести главный символ Нового года. В этот день в городе начнут работу сразу 14 ёлочных базаров, где можно будет купить хвойные деревья и лапник.

В администрации города подвели итоги аукциона на право размещения торговых точек по продаже новогодних красавиц, пишет орелtimes. Пресс-служба мэрии сообщила, что ёлки поступят в продажу уже совсем скоро.

Адреса ёлочных базаров:

  • Заводской район:
    • Комсомольская площадь (около дома №77);
    • улица Комсомольская (около домов №№ 356, 384);
    • улица Саханская (около дома №2).
  • Советский район:
    • улица 8 Марта (около дома №19);
    • улица Октябрьская (около домов №№ 120 и 60);
    • площадь им. маршала Г. К. Жукова.
  • Железнодорожный район:
    • переулок Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
    • улица Пушкина (около дома №20);
    • улица 5-е Августа (около дома №19).
  • Северный район:
    • улица Металлургов (около памятника «Алёша»).

Ранее мы писали, что стало известно о самых популярных корпоративных подарках на Новый год: что сейчас в тренде?

Нравится: 0

Что будем искать? Например,Человек