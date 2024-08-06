В Орле 20 августа часть жителей останется без воды

В Орле 20 августа 2024 года без воды останеться часть жителей. В этот день в некоторых районах города будет приостановлено водоснабжение, сообщили в пресс-службе администрации. Отключение продлится с 9:00 до 22:00.

Без воды останутся некоторые дома в Заводском районе (кроме микрорайона Лужки), Советском районе и Орловском муниципальном округе. Причина — работы по врезке магистрального водовода на Машиностроительной улице.

Напомним, сегодня в Орле начинаются плановые отключения горячей воды, сообщает «Орелград».