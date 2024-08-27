В Орле 28 августа не будет горячей воды: адреса

Сегодня, 27 августа 2024 года, стало известно, что в Орле по не которым адресам отключат горячую воду. Это связано с проведением ремонтных работ на изношенном участке тепловой сети на улице Металлургов. Подача горячей воды будет приостановлена с 8:00 до 20:00 28 августа 2024 года. Сообщает «МК.RU».

Под отключение попадают следующие адреса:

— улица Московское шоссе: дома №155, №155а, №157, №161, №163, №163а, №165, №167, №169, №171.

Ранее мы писали, что 17 августа 2024 года, стало известно, что специалисты орловского филиала АО «Квадра» приступили к реконструкции магистральной тепловой сети в переулке Трамвайном Железнодорожного района. Теплоэнергетики планируют заменить 140 метров изношенных участков трубопровода диаметром 630 мм, а также провести замену запорной арматуры и реконструкцию тепловых камер.