В Орле активно собирают средства для помощи животным, переехавшим из Курска в августе 2024 года. Волонтеры общественной организации «Кот и Пёс» в Орле проводят сбор средств для закупки корма для домашних животных, которые были вынуждены переехать с хозяевами из Курской области, в основном это собаки.

Одна семья из Льгова обратилась за помощью в Орловскую организацию, переехав сюда с тремя собаками, которым необходим корм.

Также из граничащих с Орлом районов привезли пять кошек, четыре из которых уже нашли новых хозяев среди местных жителей. Пятому коту требуется серьезное лечение, и в настоящее время он находится на лечении в ветеринарной клинике. Волонтеры также собирают средства на его лечение.

Руководитель организации «Кот и Пёс» в Орле, Виталия Румянцева, отметила, что люди активно предлагают помощь в передержке животных из Курской области, готовы их принять в другие города, такие как Ярославль, Москва, Санкт-Петербург. Однако главная проблема заключается в том, что не хватает машин для транспортировки животных из Курской области, сообщает » Орелтаймс».