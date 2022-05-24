В Орле более 400 подростков будут работать в экоотрядах

Как сообщает администрация города Орла, под руководством специалистов МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» более 400 подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут работать в экоотрядах этим летом.

В прошлом году в экоотряды были зачислены 387 человек.

Зарплата для подростков — 5 тыс. рублей, на эти цели в бюджете Орла заложено 2,2 млн рублей.

Трудовой договор с экоактивистами будет заключаться сроком на 1 месяц, продолжительность рабочего дня – 2,5 часа.

Кроме того, в июне для всех детей будут работать центры и дома творчества, комнаты школьников, детско-юношеские спортивные школы.