24 мая 2022



В Орле более 400 подростков будут работать в экоотрядах

Как сообщает администрация города Орла, под руководством специалистов МКУ «Управление коммунальным хозяйством г. Орла» более 400 подростков в возрасте от 14 до 18 лет будут работать в экоотрядах этим летом.

В прошлом году в экоотряды были зачислены 387 человек.

Зарплата для подростков — 5 тыс. рублей, на эти цели в бюджете Орла заложено 2,2 млн рублей.

Трудовой договор с экоактивистами будет заключаться сроком на 1 месяц, продолжительность рабочего дня – 2,5 часа.

Кроме того, в июне для всех детей будут работать центры и дома творчества, комнаты школьников, детско-юношеские спортивные школы.

 

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Опубликовано 24 мая 2022 в 15:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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