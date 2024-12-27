В Орле будет создана Книга Памяти, посвященная героям СВО

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Мэр Орла, Юрий Парахин, издал указ о создании Книги Памяти погибших (умерших) героев специальной военной операции «Вечная память Героям России». Данный документ опубликован на сайте городской администрации, обретая официальный статус.

Книга станет священным хранилищем, посвящённым увековечению памяти участников СВО, призванным сохранить историческую память, вдохновить патриотическую любовь и формировать гражданское чувство гордости за страну и её защитников. Этот сборник будет полон сведений и трогательных воспоминаний о доблестных бойцах, отдавших свою жизнь за Родину.

Электронная версия Книги появится на сайте мэрии, обеспечивая доступ к воспоминаниям и свидетельствам. Физические экземпляры смогут быть размещены в музеях, библиотеках и учебных заведениях Орла, таким образом, создавая мост между поколениями и напоминая каждому о подвиге, совершённом ради нашей свободы и безопасности. Это усилие пойдёт на пользу будущему, сохраняя в сердцах людей память о тех, кто был способен на величайшие жертвы, сообщает «Вести-Орла».