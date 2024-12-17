В Орле будут действовать новые правила движения на въезде в Болховский микрорайон

Фото: Орелtimes

В Орле на въезде в Болховский микрорайон появились новые дорожные знаки. Это результат совместной работы Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Орла и МКУ «Объединённый муниципальный заказчик». Согласно документу от 11 декабря 2024 года, на этом участке дороги установлен новый знак 5.15.1 «Направления движения по полосам».

Теперь движение здесь будет организовано следующим образом: из крайней левой полосы можно двигаться налево и прямо; из центральной — прямо и направо; с правой полосы — только направо, пишет орелtimes.

Это изменение позволит водителям более свободно въезжать в микрорайон и выезжать из него. Возможно, оно поможет решить проблему с загруженностью дороги. Жители микрорайона уже давно просят чиновников расширить выезд до трёх полос.

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