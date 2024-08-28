В Орле будут судить мужчину, который жестоко убил, а затем закопал тело своей знакомой во дворе ее дома

В Орле перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в жестоком убийстве своей знакомой в августе 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области.

По версии следствия, житель Колпнянского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, испытывал сильные отрицательные эмоции по отношению к своей знакомой. В результате он взял ее за горло и начал душить, в результате чего женщина скончалась. После совершения преступления мужчина закопал тело своей жертвы во дворе ее дома.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы сообщали, что за жестокое убийство иностранца в автобусе суд приговорил жителя Орла к 10 годам тюрьмы.