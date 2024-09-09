В Орле будут судить организаторов подпольного игорного клуба

Сегодня, 9 сентября 2024 года, стало известно, что двое жителей Орла предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации азартных игр. По данным Следственного комитета РФ по Орловской области, обвиняемые в течение двух лет (с апреля 2021 года по июль 2023 года) занимались организацией и проведением азартных игр в Железнодорожном районе города.

В рамках уголовного дела было проведено семь судебных экспертиз. Обвиняемые полностью признали свою вину.

-Доход от преступной деятельности был распределён между обвиняемыми. В ходе расследования уголовного дела игровое оборудование было изъято, а на имущество обвиняемых наложен арест, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Прокурор Железнодорожного района Орла утвердил обвинительное заключение, которое будет рассмотрено судом. Преступление было выявлено и расследовано при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Орловской области.