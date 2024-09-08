В Орле бывший декан ОГАУ признан виновным в получении взяток

В субботу, 7 сентября 20204 года, стало известно, что заводской районный суд Орла вынес обвинительный приговор бывшему декану ОГАУ им. Парахина Алексею Таракину. Его признали виновным в совершении восьми преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ.

В ходе судебного заседания было установлено, что подсудимый выставлял положительные оценки ряду студентов без их личного присутствия во время сессии. Общая сумма взятки составила 183 тысячи рублей.

Таракин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3,2 млн рублей, а также лишил его права заниматься педагогической деятельностью в течение трёх лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, сообщает «Орелтаймс».

Ранее мы писали, что в Орловской области судебные приставы активно работают над взысканием задолженностей по алиментам. За первые семь месяцев 2024 года они добились выплаты более 250 млн рублей в пользу детей, что на 41 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года.