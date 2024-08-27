В Орле чиновники попробуют получить финансирование на станцию умягчения воды стоимостью более 100 млн рублей

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Первый подрядчик пропал, и для продолжения работ необходимо участие в национальном проекте. Об этом сообщил член правительства Орловской области Сергей Латынин на совещании в администрации региона 27 августа 2024 года. Он назвал объект проблемным.

-Администрация города Орла расторгла контракт. Сейчас я был в министерстве, мы обсуждали возможность включения этого объекта в новый национальный проект. Для этого нужно внести изменения в проектно-сметную документацию. Мы подали иск в суд о взыскании с подрядчика аванса. Также этим вопросом занимаются правоохранительные органы, и, насколько мне известно, имущество организации арестовано, — рассказал Сергей Латынин.

Контракт на строительство станции умягчения Окского ВЗУ был заключён в декабре 2022 года с микропредприятием ООО «Транком Строй» из Московской области. Цена составила 217,5 млн рублей. Подрядчик должен был сдать работу к 30 ноября 2023 года. Фактически было оплачено 108,7 млн рублей, согласно данным ГИС «Закупки». При этом подрядная организация подтвердила расходы на выполнение работ только в размере около пяти миллионов рублей. Что произошло с остальными бюджетными средствами, предстоит выяснить правоохранительным органам в рамках расследования дела о мошенничестве. Интересно, что профильный департамент отчитывался о видеонаблюдении за объектом, сообщает «Орелград».