В Орле цены на льготное жилье в 2025 году упадут до 67 тысяч за квадратный метр

С нового года Минстрой намерен пересмотреть нормативную стоимость квадратного метра жилья, и как сообщает \»Бизнес журнал — Центр\», наиболее значительное снижение официальных цен на жилье ожидается в Орловской области.

Средняя рыночная стоимость квадратного метра колеблется в зависимости от региона, и эти цифры напрямую влияют на расчет размеров социальных выплат для тех, кто мечтает о собственном угле за счет бюджета. К числу таких граждан относятся дети-сироты, ветераны боевых действий и представители других категорий льготников.

В настоящее время в Орловской области квадратный метр жилья оценивается в 80 тысяч рублей, однако уже в 2025 году его стоимость может упасть до 67 тысяч. Самая доступная жилплощадь в России будет в Кабардино-Балкарии — всего 45,6 тысячи рублей, в то время как на Чукотке цены удивляют — 233,7 тысячи рублей за квадратный метр.

Важно отметить, что снижения цен коснется лишь жилья, приобретаемого за государственный счет в интересах льготников. Для тех, кто планирует купить квартиру на свои средства, стоимость квадратного метра может оказаться значительно иной, сообщают «Орловские новости».