В Орле депутаты поддержали повышение платы за содержание жилья

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В Орле плата за содержание жилья возрастает до 18,27 рубля за квадратный метр. Это решение было принято 27 ноября 2024 года депутатами Орловского горсовета, сообщает newsorel.ru.

Теперь содержание типичной «однушки» обойдётся в 602 рубля, «двушки» — в 950 рублей, а «трёшки» — в 1206 рублей.

Собственники квартир получат возможность обсудить и согласовать размер платы на общем собрании. В случаях, когда такие собрания не проводятся, муниципалитет берет на себя обязанность установить размер платы.

— На общем собрании управляющая компания может пытаться убедить жильцов принять свои расценки на обслуживание, которые могут как превышать, так и быть ниже предложенных, — отметил заместитель председателя горсовета Владимир Негин.

Во время обсуждения депутаты выразили недовольство работой управляющих компаний.

— Многим УК свойственна инертность в ответ на крики жильцов Орла. Этот вопрос требует внимания и принятия мер, — высказался депутат Тимур Нерушев.

С ним согласился депутат облсовета Виталий Рыбаков, который предложил лишить лицензии самую худшую УК города. Спикер горсовета предложил ему обратиться в Жилинспекцию, после чего вопрос о нерадивых УК был закрыт, и большинство депутатов одобрили новый тариф.